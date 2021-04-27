تعاون مصري كوري لإنشاء "KAIST-Egypt" للعلوم والتكنولوجيا

(مصراوي):

وقع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "KAIST" مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، لإنشاء مؤسسة تعليمية على غرار المعهد الكوري بمصر.

وتعد "KAIST" واحدة من أفضل جامعات العلوم والتكنولوجيا في جمهورية كوريا ويأتي هذا التعاون بغرض تنمية الموارد البشرية للنخبة في مجال العلوم والتكنولوجيا ويتضمن إجراء دراسة جدوى لمشروع إنشاء "KAIST-Egypt".

وبمناسبة هذا التعاون، التقى السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا لدى مصر، بالمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، دكتورة رشا راغب في اليوم السابق لحفل التوقيع.

وأشاد السفير هونج بدور الأكاديمية الهادف إلى تكوين فئة متميزة من المديرين والمهنيين لقيادة التنمية في مصر كإحدى أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقبت المدير التنفيذى للأكاديمية أنها تتوقع الحصول على مخطط لـ "KAIST Egypt" من خلال توقيع مذكرة التفاهم ، وأنها تأمل في أن تكون نموذجًا ناجحًا للتعاون في مصر، خاصة وأن المعهد يعتبر مصدر للتكنولوجيا المتميزة في جمهورية كوريا.

وتبادل السفير هونج مع المدير التنفيذى دكتورة رشا راغب وجهات النظر حول التقدم المحرز في المشاريع التعاونية بين مؤسسات التدريب الأخرى في جمهورية كوريا والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث وقعت مؤسستان كوريتان وهما NHI المعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية وKIRD المعهد الكوري لتنمية الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا مذكرتين تفاهم مع NTA الأكاديمية الوطنية للتدريب في مجال تنمية الموارد البشرية في القطاع العام في سبتمبر 2020 وتنمية الموارد البشرية للعلوم والتكنولوجيا في مارس 2021، على التوالي.

وقال السفير هونج أن جمهورية كوريا حريصة على التعاون مع مصر في مجال تنمية الموارد البشرية، خاصة من خلال برامج الزمالة التي تقدمها هيئة التعاون الكورية بمصر كويكا وقامت بتدريب ما يقرب من 1500 من المسؤولين والخبراء المصريين على مدار 30 عامًا. وأضافت المدير التنفيذي أن هذا التعاون سيكون فرصة عظيمة لتنمية القطاع العام في مصر بما يساهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعادل في مصر.