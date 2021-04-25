تقرير: بريطانيا تقترب من شراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

11:31 ص الأحد 25 أبريل 2021
تقرير: بريطانيا تقترب من شراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

لقاح فايزر

لندن- (د ب أ):

أفادت صحيفة "صنداي تايمز" اليوم الأحد بأن المسؤولين البريطانيين يقتربون من استكمال صفقة لشراء عشرات الملايين من الجرعات الإضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لتكون متاحة لتقديم جرعة ثالثة منشطة من اللقاح لكبار السن في الخريف القادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية القول إنها تأمل في مضاعفة الطلب الأصلي للمملكة المتحدة، والبالغ 40 مليون جرعة. وإذا ما نجحت المفاوضات، فيمكن أيضا استخدام المخزون الإضافي لتلقيح من هم في العشرينات.

ومن المقرر أن تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية في دعوة من هم في الثلاثينيات من العمر للحصول على اللقاح في غضون أيام.

وتلقى أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة، أي نحو 5ر33 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، فيما تلقى 12 مليونا الجرعتين المطلوبتين.

لقاح فايزر فيروس كورونا كوفيد 19 بريطانيا

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