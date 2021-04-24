الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 64ر225 مليون جرعة من لقاحات فيروس "كورونا"

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد جرعات اللقاح المضادة لفيروس "كورونا" التي جرى تقديمها لسكان الولايات المتحدة، حتى اليوم، إلى أكثر من 64ر225 مليون جرعة.

وبحسب البيانات الواردة على موقع المركز الإلكتروني، فقد قُدمت حتى اليوم 225 مليونا و640 ألفا و460 جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة، من أصل 290 مليونا و685 ألفا و655 جرعة جرى توفيرها في البلاد.

ووفقا للبيانات، فقد تلقى 138 مليونا و644 ألفا و724 شخصا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات، بينما تلقى 93 مليونا و78 ألفا و40 شخصا الجرعتين كاملتين.

وبلغت بذلك نسبة متلقي اللقاح في الولايات المتحدة 8ر41 بالمئة من إجمالي عدد السكان و1ر53 بالمئة من عدد السكان فوق 18 عاما، بينما وصلت نسبة متلقي الجرعتين الكاملتين من اللقاحات 28 بالمئة من إجمالي السكان.