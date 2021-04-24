الرئيس السيسي لصحيفة ألمانية: لا نفكر باستخدام المهاجرين في أي ابتزاز

برلين- (د ب أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستضيف حاليا حوالي 6 ملايين مهاجر. وقال في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، السبت، إن الحكومة المصرية تمنع منذ سبتمبر 2016 المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

وأضاف الرئيس السيسي: "نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا. نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي".

وأشار إلى الحاجة حاجة لنهج جديد، وقال: "بالطبع لا يمكنك استقبال كل مهاجر غير شرعي"، مقترحا على أوروبا أن "تشارك في تنظيم الهجرة القانونية".

ولطالما طالبت منظمات معنية بشؤون اللاجئين وبعض دول المنشأ والعبور بأن تفتح أوروبا المزيد من الفرص القانونية للهجرة الشرعية أمام المهاجرين.

وأوضح الرئيس السيسي أن أوروبا بإمكانها المساعدة في خلق آفاق اقتصادية في مصر، حيث يدخل أكثر من مليون شاب سوق العمل كل عام، وقال: "لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها".