الكرملين: محادثات بوتين ولوكاشينكو ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي
موسكو - (أ ش أ):
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اختتام المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ركز فيها الزعيمان على مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
وقال بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ على نشرتها الإنجليزية- ناقش بوتين ولوكشينكو في اجتماعهما الذي استغرق نحو 4 ساعات، قضايا التعاون الاقتصادي والصناعي بين موسكو مينسك، لاسيما التعاون في مجال الطاقة والطب، والتعاون في مجالات التكنولوجيا.
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