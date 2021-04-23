الكرملين: محادثات بوتين ولوكاشينكو ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي

12:00 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الكرملين: محادثات بوتين ولوكاشينكو ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي

بوتين ولوكاشينكو

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اختتام المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ركز فيها الزعيمان على مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ على نشرتها الإنجليزية- ناقش بوتين ولوكشينكو في اجتماعهما الذي استغرق نحو 4 ساعات، قضايا التعاون الاقتصادي والصناعي بين موسكو مينسك، لاسيما التعاون في مجال الطاقة والطب، والتعاون في مجالات التكنولوجيا.

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Asha
دميتري بيسكوف موسكو الكرملين بوتين ألكسندر لوكاشينكو
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