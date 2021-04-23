مسؤولة روسية تلمح إلى إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة في مايو

موسكو - (د ب ا):

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة الشركات السياحية فى روسيا "آتور"، مايا لوميدزا، اليوم الخميس، أنها لا تتوقع استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية خلال أعياد مايو المقبل، لافتة إلى أنه من المرجح أن تستأنف الرحلات في النصف الثاني من مايو.

وقالت لوميدزه، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "إنه على الأرجح سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في النصف الثاني من شهر مايو المقبل".

وأضافت لوميدزه "يقترب السوق الروسي، والسائحون الروس أكثر من أي وقت مضى من الإعلان الرسمي عن موعد استئناف رحلات جوية مباشرة مع منتجعات مصر. ووفقًا لمعلوماتنا الأولية، فإنه من غير المرجح أن يوافق هذا التاريخ عطلة مايو (من 1 إلى 11 مايو) ولكن على الأرجح في النصف الثاني من مايو".

وأوضحت "هذا توقع وتقدير أولي. ننطلق ببساطة من المعلومات، التي يمتلكها الجميع في المجال العام، من بيانات وزارة الخارجية، وتقارير من وكالة النقل الجوي الفدرالية. ولكن لا يزال هناك بعض المطلعين، الذين يسمحون لنا بالإدلاء بمثل هذه التوقعات، بأنه على الأرجح لن تكون هناك رحلات إلى مصر في عطلة مايو".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو تتوقع استئناف الطيران العارض "تشارتر" إلى المنتجعات المصرية في المستقبل القريب".

وأعلن المستشار الإعلامي للسفارة المصرية فى موسكو، أحمد عبد المعز، عن قرب استئناف الرحلات الجوية العارضة (شارتر) بين روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية.

ومن جانبه، أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، أن قرار استئناف الرحلات الجوية مع المنتجعات المصرية لم يتخذ بعد.