الهند تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا على مستوى العالم

07:19 ص الخميس 22 أبريل 2021
الهند تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا على مستوى العالم

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
سجلت الهند أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على الإطلاق على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية صباح اليوم الخميس أنه تم تسجيل 314 ألفا و835 حالة ، لتلامس الحصيلة الإجمالية عتبة الـ16 مليون حالة.

كما أفادت الوزارة بوفاة 2104 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 184 ألفا 657 حالة.

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