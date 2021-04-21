انفجار قوي يهز موقعا لاختبار الصواريخ وسط إسرائيل

03:27 م الأربعاء 21 أبريل 2021
انفجار قوي يهز موقعا لاختبار الصواريخ وسط إسرائيل

إسرائيل

(وكالات):

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "انفجارا قويا هز موقعا لاختبار الصواريخ يقع وسط إسرائيل، اليوم الأربعاء".

وقالت الصحيفة نقلا عن شركة "تومر" التي كانت تختبر محرك صاروخ، إن الحادث كان جزءا من التدريبات التي جرت.

في حين أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى وقوع "انفجار قوي، في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل، ولم ترد انباء حتى الان عن وقوع إصابات".

ولفتت "هآرتس" إلى أن الانفجار وقع خلال "اختبار روتيني" أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة من الصواريخ.

وذكرت أن السكان المحليين قالوا إنهم سمعوا انفجارا ورأوا سحابة، وقام البعض بتصويرها.

ونقلت "هآرتس" عن "تومر" ردها على الانفجار: "كان هذا اختبارا مضبوطا بدون ظروف استثنائية".

تجدر الإشارة إلى أن مكاتب "تومر" تقع في وسط إسرائيل، وعلى مقربة من المناطق السكنية، وأن الشركة تصنع صواريخ ليستخدمها الجيش، وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأخرى.

إسرائيل انفجار شركة تومر الصواريخ محركات الصواريخ

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