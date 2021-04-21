البرلمان الألماني يعتزم مناقشة قواعد جديدة للتعامل مع ارتفاع الإصابات بكورونا

برلين - (د ب أ):

من المقرر أن يناقش البرلمان الألماني للمرة الأولى اليوم الأربعاء قواعد جديدة على المستوى الوطني للتعامل مع المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مع تعرض الحكومة لضغوط لوقف موجة ثالثة من الإصابات.

ومن المقرر أن تطبق تلك القواعد للتعامل مع الأمر عندما يصل معدل العدوى في منطقة معينة إلى أكثر من 100 لمدة ثلاثة أيام متتالية، قياسا بإجمالي الإصابات خلال الأسبوع المنصرم لكل 100 ألف شخص.

وتشمل هذه التدابير فرض حظر التجول ليلا، وهو أكثر القيود إثارة للجدل في مشروع القانون، فضلا عن إغلاق معظم المحلات التجارية والحد من التجمعات لأسرة واحدة.

وسيتعين على المدارس أن تتخلى عن الحضور الشخصي إذا ارتفعت نسبة الإصابة بأكثر من 165. ويمكن أن يكون للجنازات 30 من المشيعين كحد أقصى.

وتعد القواعد الوطنية موضوعا حساسا للغاية في ألمانيا.

وانتقد قادة سياسيون وخبراء في مجال الصحة مجموعة القواعد على مستوى الدولة للتعامل مع الجائحة، قائلين إنه من الصعب على الشعب فهمها وإنها تجعل مكافحة الفيروس أكثر صعوبة.

وربما يصوت المجلس التشريعي الاتحادي (بوندستاج) على هذه الإجراءات اليوم الأربعاء ويمكن الموافقة على التشريع بالكامل فى الأيام القادمة.​