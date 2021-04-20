إيران: استمرار المحادثات النووية رغم التحديات

08:32 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
إيران: استمرار المحادثات النووية رغم التحديات

عباس عراقجى

طهران - (د ب أ)

قال عباس عراقجى كبير المفاوضين الإيرانيين فى محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووى الإيرانى إن المحادثات النووية مستمرة رغم التحديات وإن إيران ستنسحب إذا كانت المحادثات "ستهدر الوقت"، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عقب اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق إيران في فيينا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن الأطراف ناقشت القضايا الفنية والمسودات المبكرة وكيفية دفع المحادثات قدما.

ومن ناحيته قال المبعوث الروسي في تغريدة عبر موقع تويتر إن الوفود ستعود إلى العواصم للتشاور، ثم تجتمع مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

عباس عراقجى طهران إيران المحادثات النووية الاتفاق النووى الإيراني

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