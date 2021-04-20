عون: حق التظاهر مكفول في لبنان بعيدا عن الطائفية والمذهبية

بيروت - (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء أهمية إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، مشددا على أن حق التظاهر مكفول بعيدا عن الطائفية والمذهبية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله خلال استقباله اليوم رئيس اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي في لبنان، النائب البطريركي العام للسريان الكاثوليك في بيروت المطران، مار متياس شارل مراد: "نريد لبنان وطنا ذا نظام للجميع، على أن يكون الإنسان مميزا فيه".

وأضاف: "ما يمنع اللبنانيين من التعايش الحقيقي هو عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية، لأنه من دون تغيير الواقع الحالي سيبقى اللبنانيون مجموعات ولن يحصل الاختلاط المطلوب". وقال: "إن التغيير الأساسي يجب أن يحصل في هذا المضمار بالتحديد".

ولفت إلى "استمرار التباين في وجهات النظر في تطبيق عدد من القضايا ولا سيما المتعلقة منها على سبيل المثال لا الحصر بالمرأة".

وأكد عون على "حق التظاهر السلمي كتعبير حر وبعيدا عن المنطق الطائفي والمذهبي"، قائلا: "على الدولة أن تحفظ العدالة للجميع ، أما أنتم فعليكم تقريب الجميع لبعضهم".