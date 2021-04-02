المكسيك تسجل 5381 إصابة و454 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5381 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2244268 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس إلى تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 203664 شخصا .

وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.