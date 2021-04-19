محادثات روسية أمريكية للتحضير لقمة مرتقبة بين بايدن وبوتين

07:22 م الإثنين 19 أبريل 2021
محادثات روسية أمريكية للتحضير لقمة مرتقبة بين بايدن وبوتين

جو بايدن وبوتين

موسكو - (أ ش أ):

بحث سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاكوب سوليفان التحضير للقمة الروسية الأمريكية والاتجاهات المحتملة في تطوير التعاون بين البلدين.

وذكر بيان لمجلس الأمن القومي الروسي أنه بمبادرة من الجانب الأمريكي، أجريت محادثة هاتفية بين سكرتير مجلس الأمن القومي لروسيا ومستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، حيث ناقش نيكولاي باتروشيف وجاكوب سوليفان الاستعدادات للقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، وكذلك التوجهات المحتملة في تطوير التعاون الروسي الأمريكي.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أشار خلال الاتصال الهاتفي إلى عدم جواز التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي وحلفائها، مشددا على عدم وجود أدلة على الاتهامات الموجهة لموسكو، والتي على أساسها فرض البيت الأبيض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وجاء في البيان أيضا "أنه على الرغم من الخطوات غير البناءة التي اتخذها الجانب الأمريكي، والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، فقد تم التأكيد على الاستعداد لمواصلة الحوار لصالح تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وضمان الأمن الدولي".

يُذكر أنه جرى اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الأمريكي بين الرئيسين بوتين وبايدن، حيث اقترح الرئيس الأمريكي عقد اجتماع قمة في بلد ثالث في الأشهر المقبلة؛ لمناقشة جملة من القضايا، التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا.

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