رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل وزير خارجية الجزائر

07:23 م الإثنين 19 أبريل 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل وزير خارجية الجزائر

محمد المنفي

طرابلس - (د ب أ)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري "كمال بلجود"، والوفد المرافق لهما.

وأكد المنفي خلال لقاء الوزيرين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تمتينها، مشيرا إلى حرص ليبيا على تعزيز التعاون مع الجزائر في شتى المجالات، ومثمنًا دورها في دعم أمن واستقرار ليبيا،بحسب بيان اصدره المجلس الرئاسي الليبي .

من جانبه، نقل الوزير بوقادوم تهاني الرئيس الجزائري على منح الثقة لرئيس المجلس الرئاسي، مؤكدًا حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.

وقدم الوزير بوقادوم دعوة إلى المنفي من الرئيس الجزائري لزيارة الجزائر. وأبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ترحيبه ونيته زيارة الجزائر في وقت قريب.

وفي 16 مارس الماضي، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 أفراد وشركتين على صلة بجيش ميانمار
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:صلاح خارج التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا