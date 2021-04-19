رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة غير الشرعية

03:52 م الإثنين 19 أبريل 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة غير الشرعية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس- (د ب أ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الاثنين على ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال خلق تنمية مكانية.

وشدد المنفي ، خلال لقائه وزيرة الداخلية الإيطالية "لوتشانا لامورجيزي" اليوم ، أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، وخاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وبحسب مكتب المجلس الرئاسي الإعلامي، تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.

بدورها ، أكدت الوزيرة الإيطالية على عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وضرورة تعزيزهما.

محمد المنفي الهجرة غير الشرعية المجلس الرئاسي الليبي

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