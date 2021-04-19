وزيرة خارجية السودان تتطلع إلى إعفاء بلادها من الديون

04:10 م الإثنين 19 أبريل 2021
وزيرة خارجية السودان تتطلع إلى إعفاء بلادها من الديون

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

الخرطوم- (أ ش أ):

أعربت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عن تطلعها إلى إعفاء الديون التي تُعطل تقدم السودان اقتصاديا.

واستقبلت المهدي، اليوم الاثنين، جاكوب جوفوشيفسكي مستشار الشئون الأمنية لرئيس الوزراء البولندي، واستعرضا أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والطاقة المُتجددة.

وأوضحت المهدي أن السودان يبحث عن الشراكات الحقيقية وخاصة بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معربة عن تطلعها إلى مشاركة بولندا في مؤتمر باريس المُقرر عقده منتصف مايو المقبل، والذي يعتبر فرصة لتقديم السودان للعالم بصورة جديدة.

ومن جانبه، أكد جوفوشيفسكي، متانة العلاقات السودانية البولندية، معربا عن استعداد بلاده لإعفاء ديونها على السودان، وفق المقترحات المقدمة في الشأن.

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مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية السودان الخرطوم

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