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"تويتر" يفتتح أول مكتب له في القارة الأفريقية

02:12 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
"تويتر" يفتتح أول مكتب له في القارة الأفريقية

تويتر

كاليفورنيا - أ ش أ

أعلنت منصة (تويتر) عملاق التدوينات المصغرة، أنها ستفتح أول مكتب لها في إفريقيا في غانا، حيث تسعى المنصة إلى شق طريقها في بعض الأسواق الأسرع نموًا في العالم.

وذكر موقع (يو اس نيوز) الأمريكي، أن القارة السمراء غير مستغلة لشركات التكنولوجيا، حيث يبلغ استخدام الإنترنت لكل السكان حوالي 39 % مقابل متوسط عالمي يبلغ 59 %، وفقًا لشركة تحليلات الويب ستاتكونتر.

ونوه الموقع الأمريكي إلى أن معدل استخدام الإنترنت ينمو كل عام بفضل توسيع شبكات النطاق العريض للهواتف المحمولة بأسعار معقولة.

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تويتر القارة الأفريقية شركات التكنولوجيا الإنترنت

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