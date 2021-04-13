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"الصحة العالمية" تدعو إلى تعليق بيع الحيوانات البرية الحية في الأسواق

01:25 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
"الصحة العالمية" تدعو إلى تعليق بيع الحيوانات البرية الحية في الأسواق

أرشيفية

جنيف- (بي بي سي):

طلبت منظمة الصحة العالمية من دول العالم بأسرها تعليق بيع الثدييات البرية الحية في الأسواق الغذائية لوجود مخاطر كبيرة بانتقال أمراض معدية جديدة إلى الانسان.

وشددت المنظمة في بيان مشترك مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن "الحيوانات لا سيما البرية منها هي مصدر أكثر من 70% من كل الأمراض المعدية الناشئة لدى الانسان والكثير منها ناجمة عن فيروسات جديدة".

وتعد فرضية انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الإنسان من الحيوان هي من أكثر الفرضيات التي رجحها خبراء كلفتهم الأمم المتحدة التحقق من منشأ الفيروس.

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