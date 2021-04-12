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شكري: روسيا تتفهم أهمية قضية سد النهضة

02:12 م الإثنين 12 أبريل 2021
شكري: روسيا تتفهم أهمية قضية سد النهضة

سامح شكري

وكالات:

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أنه ناقش أزمة سد النهضة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى مصر.

وأشار شكري إلى أنه أطلع وزير الخارجية الروسي على تطورات المفاوضات حول ملف السد، والمسار الإفريقي والمشاورات الأخيرة التي عقدت في الكونغو، بحضور وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أنه وجد أن هناك تفهما من الجانب الروسي بالنسبة لهذه القضية وأهميتها لمصر، وضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن التواصل سيكون مستمرا مع روسيا باعتبار أن لها دور مركزي، وعضو فاعل في مجلس الأمن الدولي ودولة لها إمكانياتها الدبلوماسية وتأثيرها على الساحة الدولية.

ونوه شكري بأنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد لافروف أن لدى روسيا ومصر رؤية مشتركة لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك للملفات الإقليمية والدولية.

سامح شكري روسيا سد النهضة سيرجي لافروف مفاوضات سد النهضة

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