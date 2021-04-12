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الأمير فيليب: برلمانات بريطانيا تنعقد لتكريم دوق إدنبرة الراحل

02:13 م الإثنين 12 أبريل 2021
الأمير فيليب: برلمانات بريطانيا تنعقد لتكريم دوق إدنبرة الراحل

الأمير فيليب

لندن- (بي بي سي):

يلتقي كبار السياسيين في برلمانات المملكة المتحدة ومجالسها النيابية لاحقًا لتكريم دوق إدنبرة –الأمير الراحل فيليب - شخصيًا وعبر اجتماعات الفيديو

وتم استدعاء مجلس العموم والبرلمان الاسكتلندي وبرلمان أيرلندا الشمالية بشكل استثنائي.

إذ أن البرلمان البريطاني لايزال في عطلة عيد الفصح، التي كان من المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء لكن تم استدعائه مبكرا لإحياء ذكرى الأمير الراحل فيليب.

كما سيكرس مجلس النواب في أيرلندا الشمالية ومجلس اللوردات جلسات اليوم لإحياء ذكرى حياة الأمير فيليب، الذي توفي يوم الجمعة عن 99 عامًا.

وسيقف مجلس اللوردات دقيقة حداد على روح الأمير الراحل.

وتقام هذه المراسم قبل جنازة الدوق الراحل المقررة يوم السبت المقبل.

وقال دوق يورك،الأمير أندرو، يوم الأحد إن الملكة وصفت وفاة زوجها بعد 73 عاما من زواجهما بأنها "تركت فراغا كبيرا في حياتها".

وقال الأمير أندرو إن وفاة والده كانت "خسارة فادحة" ، وإن عائلته كانت "تتجمع" لمساعدة الملكة.

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