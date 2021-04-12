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شكري: ننتظر أن تنتقل التصريحات التركية إلى مرحلة الفعل السياسي

02:06 م الإثنين 12 أبريل 2021
شكري: ننتظر أن تنتقل التصريحات التركية إلى مرحلة الفعل السياسي

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية ، سامح شكري، إن مصر تقدر التصريحات التركية بـ"ضرورة تغيير المسار" في العلاقات المتوترة بين البلدين، مشددا على أنه ينتظر أن تنتقل تلك التصريحات إلى الفعل السياسي.

وشدد شكري في تصريحات إعلامية عقب مكالمة تليفونية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن القاهرة مهتمة بالانتقال إلى الانفتاح السياسي مع أنقرة.

وكانت العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد تدهورت منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وهو ما أعقبه استضافة تركيا لقنوات فضائية مصرية معارضة.

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر تقارب مصري تركي بعد التوتر المتعلق بمصادر الطاقة في شرقي المتوسط.

وقال شكري إنه في حال صدقت الأنباء عن قرار تركي بوقف القنوات التلفزيونية المعارضة فإن هذا سيكون "أمرا إيجابيا وستكون تركيا بذلك قد راعت قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وكان اثنان من مقدمي البرامج التليفزيونية التي تبث من تركيا وتعتبرهم الحكومة المصرية معارضين للنظام، قد أعلنوا الأحد توقف برامجهم.

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سامح شكري التصريحات التركية مولود تشاووش أوغلو الانفتاح السياسي تركيا

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