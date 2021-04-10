مسؤول روسي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة خارطة طريق تسوية الأزمة الليبية

موسكو - (د ب أ)

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، تنفيذ خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.

وجاء في بيان صادرعن الخارجية الروسية نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "بحث الطرفان قضايا تنفيذ القيادة الجديدة لخارطة طريق تسوية الأزمة الليبية التي تبناها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020".

كما شدد البيان على أهمية: "تعزيز الجهود الدولية مع التركيز على دور الأمم المتحدة للمضي قدما في تحقيق تسوية الأزمة الليبية على أساس مبادئ احترام وحدة وسلامة أراضيها".

وتابع البيان: "أكدت موسكو مجددا التزامها الثابت مبادئ تسوية الأزمة في ليبيا من خلال إقامة حوار ليبي شامل بمشاركة جميع الأطراف السياسية في البلاد".