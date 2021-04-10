تركيا تتهم اليونان بإيواء إرهابيين يعتزمون مهاجمة أراضيها

أنقرة- (د ب ا):

اتهم مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين التون، اليونان، في وقت متأخر أمس الجمعة، بإيواء منظمات إرهابية تعتزم شن هجمات وتفجيرات انتحارية ضد تركيا.

وأضاف ألتون في تصريحات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) ضمن الجماعات الإرهابية التي تدعمها اليونان، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشارك ألتون مقطع فيديو يلخص كفاح تركيا ضد المنظمات الإرهابية، وبينها حزب العمال الكردستاني، وتنظيم داعش، وجماعة فيتو التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 20216.

وأكد الفيديو أن بعض الدول قدمت الدعم للجماعات الإرهابية رغم كفاح تركيا الحازم للقضاء على الإرهاب.

وأشار الفيديو إلى أن زعيم حزب العمال الكردستاني السابق، عبد الله أوجلان، ذهب إلى أثينا بجواز سفر مسجل لدى إدارة جنوب قبرص اليونانية.

كما ورد في الفيديو اعتراف أوجلان بشأن معسكرات تدريب مسلحي حزب العمال على استخدام الأسلحة في لافريو اليونانية، والتي لا تزال نشطة.

وأوضح أنه بعد محاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة فيتو في عام 2016 ، قامت اليونان بدعم وإيواء أعضاء الجماعة الإرهابية.

ودعا ألتون الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وخاصة اليونان، إلى دعم أنقرة في الحرب ضد الإرهاب، وقال: "حان الوقت لوضع حد لإفلات اليونان من العقاب!".

ويُخيم التوتر على العلاقات بين تركيا واليونان على خلفية النزاع بشأن مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط.