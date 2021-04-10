أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

إيطاليا تعلن وصول منحنى الإصابة بفيروس كورونا إلى مرحلة الاستقرار

06:58 ص السبت 10 أبريل 2021
إيطاليا تعلن وصول منحنى الإصابة بفيروس كورونا إلى مرحلة الاستقرار

أرشيفية

روما- (د ب أ):
أعلن خبراء من وزارة الصحة في روما مساء الجمعة أن إيطاليا تواصل رصد تحسينات طفيفة في منحنى الإصابة بفيروس كورونا خلال عيد الفصح.

وقال الخبير الصحي سيلفيو بروسافيرو: "وصل المنحنى إلى مرحلة الاستقرار في إيطاليا، بينما في بلدان أخرى لا يزال يرتفع. نشهد تراجعا بطيئا في إيطاليا".

ووفقًا لأحدث البيانات، انخفض عدد الإصابات الجديدة المسجلة في غضون سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة ، أو ما يسمى بمعدل الإصابة لمدة سبعة أيام ، إلى أقل من 200 إصابة.

وأوضح بروسافيرو أن هذه إشارات إيجابية، حتى لو كانت الأرقام الخاصة بموسم عيد الفصح ينبغي التعامل معها بحذر.

وخففت إيطاليا قيود الإغلاق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، ورفعت بعض إجراءات الحظر التي أثرت على الاقتصاد في المنطقة المحيطة بميلانو وفي جميع أنحاء البلاد مع تباطؤ وتيرة عودة تفشي الفيروس.

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في وقت سابق يوم الجمعة إنه سيوقع مرسوما لتحويل ست مناطق مصنفة على أنها مناطق "حمراء" شديدة الخطورة إلى حالة "برتقالية" متوسطة الخطورة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التطور يعنى أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، يمكن فتح المزيد من شركات البيع بالتجزئة وسيتم منح السكان مزيدا من حرية التنقل .

ومع ذلك ، ستظل الحانات والمطاعم مفتوحة فقط للطلبات الخارجية بينما لا يزال السفر إلى مناطق أخرى محظورا في الغالب.

ويعتمد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على تسريع حملة التطعيم للسماح بتخفيف قواعد الإغلاق.

إيطاليا فيروس كورونا عيد الفص حالات وفاة

الخبر التالى:

البرازيل: تسجيل 3 آلاف و693 حالة وفاة بكورونا و93 ألفا و317 إصابة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. والصحة العالمية تعرب عن قلقها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا