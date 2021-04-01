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"الصحة العالمية" تقترب من إجازة لقاح كورونا جديد

03:42 م الخميس 01 أبريل 2021
"الصحة العالمية" تقترب من إجازة لقاح كورونا جديد

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية عن قرب إجازتها لقاحا جديدا مضادا لفيروس كورونا خلال أبريل الجاري ضمن 4 لقاحات تخضع للاختبارات.

وصرّحت الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج بالمنظمة لصحيفة "لشرق الأوسط"، الخميس، بأن 76 في المائة من 576 مليون جرعة تذهب إلى 10 دول فقط.

وأوضحت أن نهاية الجائحة مرهونة بتنفيذ 3 عوامل رئيسية؛ تشمل توفير اللقاح بكميات كافية لجميع بلدان العالم، وتطبيق جوهر العدالة والإنصاف في توزيع الكميات دون ربطها بالقدرات التمويلية، مع الالتزام بكافة إجراءات الصحة العامة من قبل الحكومات والسلطات المعنية، وكافة التدابير الوقائية من قبل أفراد المجتمع حتى مع تلقي اللقاح.

وحول عدد اللقاحات المجاز استخدامها حتى الآن وتلك التي تحت الاختبار وما عدد الذين تم تطعيمهم في العالم حتى الآن، قالت حجة: "اعتمدت منظمة الصحة العالمية لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون للاستخدام في حالات الطوارئ".

وأشارت إلى وجود "أربعة لقاحات أخرى في مراحل مختلفة في عملية التقييم، ونأمل أن نوافق على واحد منها على الأقل بحلول نهاية أبريل".

وأضافت: "بدأت 177 دولة في التطعيم، ولا يزال التوزيع غير متساوٍ إلى حد كبير. فمن أصل 576 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها حتى الآن، ذهبت 76 في المائة منها إلى 10 دول فقط، معظمها من البلدان ذات الدخل المرتفع، فيما نجح نظام (كوفاكس) في توصيل 32 مليون جرعة لقاح إلى 61 بلداً خلال شهر واحد فقط".

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