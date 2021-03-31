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‏بايدن: التخفيضات الضريبية قبل 4 سنوات استفاد منها الأثرياء فقط

11:42 م الأربعاء 31 مارس 2021
‏بايدن: التخفيضات الضريبية قبل 4 سنوات استفاد منها الأثرياء فقط

جو بايدن

وكالات

‏‏‎كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنني أقترح استثمار 2 تريليون دولار في البنى التحتية على مدى 8 سنوات، ‏‎مضيفًا أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستوفر ملايين الوظائف بعوائد جيدة.

وتابع أن التخفيضات الضريبية قبل 4 سنوات استفاد منها أثرياء البلاد فقط، وأنه لن يزيد الضرائب على من يقل دخلهم عن 400 ألف دولار.

وشدد على ضرورة ألا يعرقل الانقسام الحزبي خطته لإصلاح البنى التحتية في الولايات المتحدة.

وقبل المؤتمر هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بايدن، اليوم الأربعاء، منتقدًا خطته لزيادة معدل الضرائب على الشركات الأمريكية لتغطية نفقة مقترح مشروع ضخم للبنية التحتية، مدعيًا أن تلك الخطة ستصب في مصلحة الصين وتضر بالعمال الأمريكيين.

وقال ترامب في بيان، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن هذا التشريع سيكون من بين أكبر الجروح الاقتصادية الذاتية في التاريخ، إذا تم السماح بمرور هذه الوحشية فإن النتيجة ستكون فقدان المزيد الأمريكيين لوظائفهم وتشتت المزيد من العائلات وهجر المزيد من المصانع وانهيار المزيد من الصناعات، تمامًا كما كانت الأوضاع قبل أن أتولى الرئاسة منذ 4 سنوات".

جو بايدن التخفيضات الضريبية الولايات المتحدة

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