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فنزويلا تبدي اهتماما بشراء لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي

08:12 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
فنزويلا تبدي اهتماما بشراء لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي

ديلسي رودريجيز

كاراكاس - (أ ش أ):

قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، إن بلادها تبدي اهتماما بشراء اللقاح الروسي"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن رودريجيز قولها إن لقاحات إيبي فاك كورونا ستصل إلى فنزويلا وستتم الموافقة على استخدامها داخل بلادنا.

يذكر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا تجاوز 157 ألف حالة، وتوفي بسبب المرض 1577 شخصا.

قبل عدة أيام، أكدت ديلسي رودريجيز أن بلادها لن تصرح ولن تسمح باستخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا على أراضيها.​

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