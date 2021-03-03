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العراق: انفجار عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في الديوانية

01:38 م الأربعاء 03 مارس 2021
العراق: انفجار عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في الديوانية

انفجار عبوة ناسفة

بغداد - أ ش أ

أعلن مصدر أمني عراقي انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع.

وأوضح المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء- أن عبوة ناسفة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي ينقل معدات لوجستية على الطريق السريع قرب الديوانية، مؤكدًا وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات.

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انفجار عبوة ناسفة العراق التحالف الدولي في الديوانية

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