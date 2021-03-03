تركيا: قد نتفاوض مع مصر على ترسيم الحدود البحرية
(وكالات):
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن سنحت الظروف.
ونقل تلفزيون "تي.آر.تي عربي" عن جاويش أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية وفقاً لمسار علاقاتنا".
وأضاف: "تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام لحدودنا".
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