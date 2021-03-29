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بدء محاكمة ضابط شرطة أمريكي سابق في قضية وفاة جورج فلويد

08:35 م الإثنين 29 مارس 2021
بدء محاكمة ضابط شرطة أمريكي سابق في قضية وفاة جورج فلويد

جورج فلويد

واشنطن - (د ب أ)

انطلقت محاكمة الخاصة بضابط الشرطة السابق ديريك شوفين في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، بعد 10 أشهر من وفاة جورج فلويد عقب اعتقاله، وهو ما أثار احتجاجات حاشدة ضد عنف الشرطة.

ويواجه شوفين، وهو رجل أبيض، اتهامات من بينها القتل العمد من الدرجة الثانية، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا في ولاية مينيسوتا.

وتشمل التهم الأخرى القتل من الدرجة الثالثة ، وتصل عقوبتها إلى 25 عاما في السجن، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، والتي قد تعني السجن لمدة 10 أعوام أخرى.

وبدأت المحاكمة في مدينة مينيابوليس ببيان أدلى به المدعي العام جيري بلاكويل، الذي قال إن شوفين استخدم "القوة المفرطة وغير المعقولة" و"خان شارته".

وتوفي فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية، في 25 مايو 2020، في مينيابوليس بعد اعتقاله للاشتباه في دفعه بعملة مزورة من فئة 20 دولارًا.

وأظهرت لقطات فيديو رجال الشرطة وهم يدفعون الرجل الأعزل فلويد 46 عامًا أرضًا، وبعد ذلك ضغط شوفين بركبته على رقبة فلويد لأكثر من ثماني دقائق بينما قال فلويد مرارًا وتكرارًا إنه لا يستطيع التنفس.

وأضاف بلاكويل أن فلويد كان مقيد اليدين وتوسل 27 مرة من أجل تركه يتنفس، لكن شوفين لم يستجب أو يلين.

وتوقع القاضي بيتر كاهيل أن تستغرق المحاكمة نحو شهر.

جورج فلويد واشنطن ولاية مينيسوتا جريمة قتل أمريكا

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