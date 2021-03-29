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العاهل السعودي يوجه مركز الملك سلمان بالمساهمة في سد احتياج الأكسجين بالأردن

08:10 م الإثنين 29 مارس 2021
العاهل السعودي يوجه مركز الملك سلمان بالمساهمة في سد احتياج الأكسجين بالأردن

الملك سلمان

الرياض - (أ ش أ):

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية وذلك بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أنه بناءً على توجيهات الملك سلمان، سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي امتداداً للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

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