فيروس كورونا: منظمات خيرية بريطانية تدعو لسرعة توزيع فائض اللقاحات على الدول الفقيرة

لندن- (بي بي سي):

حثت منظمات رائدة في العمل الخيري والتنموي في بريطانيا، الحكومة على توزيع الفائض من اللقاحات المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا على الدول الفقيرة بشكل عاجل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد بتوزيع فائض اللقاحات عبر مبادرة كوفاكس العالمية.

وتعتبر بريطانيا من من أكبر الداعمين الماليين لهذة المبادرة.

ووفقا لتلك المنظمات الخيرية ومن بينها منظمة إنقاذ الطفولة، فإن بريطانيا معرضة لتراكم مخزونات اللقاحات لديها بينما لايزال العاملون الصحيون في دول أخرى يعملون دون حماية.

وتطالب المنظمات البريطانية حكومتها بضخ الجرعات الفائضة من اللقاح على نحو عاجل وفوري لنظيرتها الأكثر فقرا.