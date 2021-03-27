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قطاع غزة يبدأ الإغلاق الليلي للحد من كورونا

12:23 م السبت 27 مارس 2021
قطاع غزة يبدأ الإغلاق الليلي للحد من كورونا

فيروس كورونا

غزة 27- (د ب أ):

تبدأ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، إجراءات فرضتها للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا في القطاع.

ووفق الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني للإعلام، سيدخل الإغلاق الليلي في قطاع غزة حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم الساعة 9:00 مساء.

وأعلنت الوزارة قبل أيام منع إقامة مراسم العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتبارًا من تاريخه.

وأكدت اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدم الالتزام ستتخذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

ومنعت الوزارة التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، مع تكثيف المتابعة الميدانية لجميع المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأشارت إلى العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ إجراءات السلامة كافة.

وأهابت بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية الشخصية كافة، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.

وعادت الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع مجددًا في القطاع بعد أسابيع من انخفاضها.

وسجّلت وزارة الصحة أمس أكثر من 600 إصابة بالفيروس، في وقت ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 112 حالة.

فيروس كورونا قطاع غزة كوفيد 19 فلسطين

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