مقتل 4 أشخاص في احتجاج ضد رئيس الوزراء الهندي في بنجلاديش

دكا - (د ب أ):

قالت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الجمعة، إن أربعة نشطاء إسلاميين على الأقل لقوا حتفهم بعد إطلاق النار عليهم في اشتباكات مع الشرطة خلال احتجاج ضد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبنجلاديش.

وذكر الضابط علاء الدين تالوكدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النشطاء توفوا في المستشفى بعد إصابتهم بالرصاص خلال الاشتباكات في هاثازاري بمنطقة تشاتوجرام.

وقال إن خمسة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف تالوكدر أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين المنتمين لجماعة "حفظة الإسلام" في بنجلاديش، وهي جماعة إسلامية متطرفة تسعى من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، بينما كانوا يهاجمون مؤسسات حكومية.

وخرج عدة آلاف من نشطاء الجماعة بعد صلاة الجمعة من معهد هاثازاري، مقر الجماعة، للاحتجاج على زيارة الزعيم الهندي لبنجلاديش.

يشار إلى أن مودي شخصية مكروهة لدى بعض الجماعات في بنجلاديش. وتم اتهامه بالتحريض على أعمال شغب ضد المسلمين عام 2002 عندما كان رئيس وزراء ولاية جوجارات الهندية. وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص بحسب ما تردد.