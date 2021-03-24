أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لندن والمفوضية الأوروبية تعلنان التعاون لتوسيع إمدادات لقاح كورونا

09:40 م الأربعاء 24 مارس 2021
لندن والمفوضية الأوروبية تعلنان التعاون لتوسيع إمدادات لقاح كورونا

لقاح كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أصدرت حكومة المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية بياناً مشتركاً أعلنتا فيهما أنهما تعملان سويًا من أجل توسيع إمدادات لقاح كورونا إلى جميع المواطنين.

وجاء في البيان، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الطرفين يعملان سويًا "لخلق موقف مربح للطرفين" في هذا الصدد.

وأضاف البيان "نواجه جميعًا نفس الوباء والموجة الثالثة تجعل التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أكثر أهمية".

وأكد البيان على مناقشة ما يمكن القيام به "لضمان علاقة مفيدة متبادلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن كورونا"، وأشار البيان إلى أن التعاون العالمي لجميع الدول عاملان أساسيان للتغلب على هذا الوباء وضمان استعداد أفضل لمواجهة تحديات المستقبل.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا المفوضية الأوروبية لندن الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

الخبر التالى:

حكومة الفاتيكان تقلص الأجور في ظل جائحة كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير المالية يزف بشرى سارة لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا