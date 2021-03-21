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تراجع الليرة التركية 17 بالمئة في آسيا بعد تغيير محافظ البنك المركزي

10:41 م الأحد 21 مارس 2021
تراجع الليرة التركية 17 بالمئة في آسيا بعد تغيير محافظ البنك المركزي

الليرة التركية

إسطنبول - (د ب أ):

هوت الليرة التركية بنسبة كبيرة بلغت 17 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، عقب القرار الصادم للرئيس رجب طيب أردوغان باستبدال محافظ البنك المركزي للبلاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، بلغ سعر صرف الليرة 3974ر8 ليرة للدولار الأمريكي في الساعة 53رر7 صباح يوم الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، وهو أدنى معدل منذ تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

ومثل قرار أردوغان بإقالة المحافظ ناجي إقبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، ضربة لثقة المستثمرين، وتسبب في إثارة المخاوف من أن البلاد قد تسير مجددا في مسار أسعار صرف متدنية للغاية.

ونقلت بلومبرج عن بير همرلوند كبير خبراء الأسواق الصاعدة الاستراتيجيين لدى مصرف سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن "إس إي بي" في ستوكهولم قوله إن "رأس المال يهرب اليوم الاثنين والبنك المركزي التركي ليس لديه سوى موارد محدودة لحماية الليرة".

وقال إنه "لا يمكن استبدال محافظ بنك مركزي متشدد بمحافظ وديع دون أن تتوقع الأسواق حدوث تحول في السياسة. ظروف إقالة إقبال التي جاءت بعد يومين من رفع أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول أكثر حدة في توقعات المستثمرين".

الليرة التركية إسطنبول تركيا رجب طيب أردوغان

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