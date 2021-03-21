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البرازيل: إعطاء 15.5 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

12:56 م الأحد 21 مارس 2021
البرازيل: إعطاء 15.5 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

برازيليا-(د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 5ر15 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل 518 ألفا و094 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عاما وستة اشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية أسابيع.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12 مليون ،فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 292الف و752 .

ومضى عام وثلاثة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 البرازيل

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