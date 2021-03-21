قيادي في فتح: إسرائيل هددت عباس لإجباره على إلغاء الانتخابات

رام الله - (د ب أ)

قال قيادي في حركة "فتح" مساء أمس السبت، إن إسرائيل هددت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم الحركة لإجباره على إلغاء الانتخابات الفلسطينية العامة لكنه رفض.

وصرح أمين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب لتلفزيون فلسطين الرسمي، بأن عباس أبلغ رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرجمان خلال لقاء بينهما قبل أيام في رام الله، رفضه "ضغوط" إسرائيل للتراجع عن إجراء الانتخابات.

وأكد الرجوب، على الإصرار الفلسطيني على المضي في إجراء الانتخابات وأنه لا تراجع عنها لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأضاف الرجوب أنه لن يتم السماح لإسرائيل بتعطيل الانتخابات خاصة في القدس وهناك وسائل فلسطينية قد تتخذ لضمان مشاركة الفلسطينيين في المدينة ترشحا وانتخابا في الانتخابات المقبلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدث الجمعة، عن لقاء سري بين عباس وأرجمان لنقل تحذير إسرائيلي من مخاطر المضي في إجراء انتخابات واحتمالات تحالف فتح وحماس في قائمة انتخابية واحدة ومن ثم تشكيل حكومة وحدة بين الحركتين.

وبهذا الصدد، قال الرجوب إن فتح تعتزم تشكيل قائمة منفردة للحركة وسيتم التوافق على مرشحيها قريبا مع احتمال أن تضم شخصيات من خارج الحركة لكنها ملتزمة ببرنامجها.

وأضاف أن فتح لم تناقش مع حماس تشكيل قائمة انتخابية ثنائية، لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل وذلك في أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 2006.