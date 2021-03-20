بلومبرج: أكثر من نصف البالغين بالمملكة المتحدة تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

لندن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن أكثر من نصف البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واعتبرت الوكالة ذلك بأنه يمثل علامة فارقة لبلد يعاني في استجابته لتفشي المرض.

وأضافت أن هذا الرقم يضع المملكة المتحدة أيضا في منتصف الطريق نحو هدفها لإعطاء جرعة أولى من اللقاح بحلول نهاية شهر يوليو. بالمقارنة، تم تطعيم أقل من واحد من كل 10 بالغين في الاتحاد الأوروبي.

وتلقى ما يقرب من 3ر26 مليون شخص جرعتهم الأولى حتى 18 مارس، وحصل أكثر من مليوني شخص على الجرعتين.

وذكرت بلومبرج أنه بالرغم من ذلك فإن التقدم الذي تحرزه المملكة المتحدة مهدد لأن السلالات المقاومة للقاح من الفيروس يمكن أن تقوض فعالية اللقاح.