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وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية

12:42 ص الجمعة 19 مارس 2021
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، عن زيارة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تركيا غدا الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه من المنتظر أن تتناول زيارة ظريف إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وعلمت الأناضول من مصادر دبلوماسية تركية، أن مباحثات ظريف مع المسؤولين الأتراك ستجري في مدينة إسطنبول.

كانت العلاقات بين تركيا وايران قد شهدت توترا في اواخر الشهر الماضي واستدعاء السفراء للاحتجاج ، على خلفية اتهام انقرة لطهران بايواء عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) الذي يشن هجمات ضد قوات الأمن والجيش التركي ،واتهام سفير ايران لدى بغداد لتركيا انتهاك سيادة العراق. واستدعت كل دولة سفير الآخرى لديها للاحتجاج.

يشار إلى أن إيران وتركيا تقفان على طرفي نقيض بالنسبة للوضع في سورية،حيث تساند طهران الرئيس السوري بشار الأسد ،فيما تعارضه انقرة وتدعم المعارضة المسلحة ضده.

جواد ظريف إيران تركيا

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