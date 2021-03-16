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بريطانيا: إعطاء 26.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

06:49 م الثلاثاء 16 مارس 2021
بريطانيا: إعطاء 26.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

لندن -(د ب أ)

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه جرى إعطاء 26.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم ، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 363 ألفا و372 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 6 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 12 أسابيع.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 4.28 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 125 ألفا و817 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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