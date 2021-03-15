بريطانيا ترفع البرتغال من قائمة "حظر السفر" بسبب كورونا
لندن - (د ب أ)
أعلنت وزارة النقل البريطانية اليوم الاثنين، أنه تقرر رفع اسم البرتغال من قائمة الدول التي يحظر السفر إليها أو استقبال المسافرين القادمين منها بسبب جائحة كورونا، مع إضافة اثيوبيا وعمان والصومال وقطر إلى هذه القائمة.
ويترتب على هذه القرار أن المسافرين القادمين من البرتغال إلى انجلترا لن يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي في أحد الفنادق اعتبارا من صباح الجمعة المقبل.
وتم رفع البرتغال من القائمة بعد أن أظهرت الدلائل أن خطر دخول سلالة متحورة جديدة أكثر انتشارا من فيروس كورونا من البرتغال "تراجع".
وكانت انجلترا قد وضعت "قائمة حمراء" للدول التي يحظر على غير المواطنين البريطانيين السفر جوا منها أو إليها، في يناير الماضي، بعد أن بدأ انتشار سلالة متحورة برازيلية من فيروس كورونا في أمريكا الوسطى والجنوبية.
وتم اكتشاف عشر حالات إصابة بالسلالة البرازيلية حتى الآن في بريطانيا.
ويتعين على المواطنين البريطانيين أو الأيرلنديين القادمين من الدول المدرجة على "القائمة الحمراء" الخضوع للحجر الصحي في أحد الفنادق التي حددتها الحكومة لمدة عشر أيام، فيما يحظر على المسافرين من الجنسيات الأخرى القادمين من هذه الدول دخول البلاد.
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