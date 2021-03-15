أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بريطانيا ترفع البرتغال من قائمة "حظر السفر" بسبب كورونا

10:47 م الإثنين 15 مارس 2021
بريطانيا ترفع البرتغال من قائمة "حظر السفر" بسبب كورونا

فيروس كورونا في بريطانيا

لندن - (د ب أ)

أعلنت وزارة النقل البريطانية اليوم الاثنين، أنه تقرر رفع اسم البرتغال من قائمة الدول التي يحظر السفر إليها أو استقبال المسافرين القادمين منها بسبب جائحة كورونا، مع إضافة اثيوبيا وعمان والصومال وقطر إلى هذه القائمة.

ويترتب على هذه القرار أن المسافرين القادمين من البرتغال إلى انجلترا لن يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي في أحد الفنادق اعتبارا من صباح الجمعة المقبل.

وتم رفع البرتغال من القائمة بعد أن أظهرت الدلائل أن خطر دخول سلالة متحورة جديدة أكثر انتشارا من فيروس كورونا من البرتغال "تراجع".

وكانت انجلترا قد وضعت "قائمة حمراء" للدول التي يحظر على غير المواطنين البريطانيين السفر جوا منها أو إليها، في يناير الماضي، بعد أن بدأ انتشار سلالة متحورة برازيلية من فيروس كورونا في أمريكا الوسطى والجنوبية.

وتم اكتشاف عشر حالات إصابة بالسلالة البرازيلية حتى الآن في بريطانيا.

ويتعين على المواطنين البريطانيين أو الأيرلنديين القادمين من الدول المدرجة على "القائمة الحمراء" الخضوع للحجر الصحي في أحد الفنادق التي حددتها الحكومة لمدة عشر أيام، فيما يحظر على المسافرين من الجنسيات الأخرى القادمين من هذه الدول دخول البلاد.

بريطانيا البرتغال فيروس كورونا

الخبر التالى:

الإعلام الأمني العراقي: سقوط صاروخين خارج قاعدة بلد الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. وولفرهامبتون 0-1 ليفربول.. جوتا يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا