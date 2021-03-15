نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي

وكالات:

شهدت جلسة أداء اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، لحكومة الوحدة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أمام مجلس النواب في طبرق الكثير من البلبلة والمقاطعة، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

لكن أبرز ما شهدته الجلسة التاريخية زلة لسان نائب رئيس الحكومة حسين عطية عبدالحفيظ القطراني خلال أدائه اليمين حيث قال "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف (ثورة الفاتح من سبتمبر)"، ليلتقط الخيط مرة أخرى ويصحح ضاحكا "لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.

عقب زلة اللسان هذه، ضجت القاعة بالضجيج، حتى طلب رئيس الجلسة الهدوء لاستكمال أداء أعضاء الحكومة للقسم القانوني.

كما أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر، اليمين اليوم الاثنين بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.

كان المجلس الرئاسي، أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

يشار إلى أن ثورة الفاتح من سبتمبر قادها الرئيس الراحل معمر القذافي في الأول من سبتمبر عام 1969، وثورة 17 فبراير 2011 أنهت حكمه وحياته.