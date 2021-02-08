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بوتين:روسيا الوحيدة التي لديها 3 لقاحات ضد كورونا .. وتحتل مركز الصدارة عالميا

03:12 م الإثنين 08 فبراير 2021
بوتين:روسيا الوحيدة التي لديها 3 لقاحات ضد كورونا .. وتحتل مركز الصدارة عالميا

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين أن بلاده تحتل مركز الصدارة عالميا في ابتكار اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا يعد نجاحا علميا كبيرا.

وقال بوتين - خلال جلسة مجلس العلوم والتعليم في روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية - : " بفضل علمائنا، تحتل روسيا مركز الصدارة عالميا في ابتكار اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها ثلاثة لقاحات من ابتكارها، مضيفا: "بدون شك، إن هذا نجاح ضخم".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وأعلن المدير العام لمركز تشوماكوف لبحوث وتطوير المنتجات المناعية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيدار ايشمحمدوف في الـ18 من نوفمبر 2020، أن المركز يخطط لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في فبراير 2021.

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فلاديمير بوتين لقاحات كورونا فيروس كورونا

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