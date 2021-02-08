بابا الفاتيكان يطالب جيش ميانمار بالإفراج عن الساسة المحتجزين
روما- (د ب ا):
طالب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بالإفراج الفوري عن الساسة في ميانمار، الذين تم احتجازهم في انقلاب عسكري منذ أسبوع.
وقال البابا خلال حفل الاستقبال السنوي للدبلوماسيين الأجانب في الفاتيكان إنه قلق بشأن الأزمة في ميانمار.
وأضاف" الانقلاب عرقل مسار الديمقراطية المستمر خلال الأعوام الماضية "."
وتابع" خلال هذا الانقلاب، جرى إلقاء القبض على بعض القادة، أتمنى أن يتم الإفراج عنهم فورا كبادرة مشجعة على الحوار الصادق من أجل مصلحة البلاد".
وكان الجيش في ميانمار قد احتجز الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي وكبار الساسة منذ أسبوع.
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