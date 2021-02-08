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الهند تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة و84 وفاة بفيروس كورونا

06:59 ص الإثنين 08 فبراير 2021
الهند تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة و84 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 11 ألفا و831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و838 ألفا و194 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 84 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و80 شخصا.

وأفادت بأن 11 ألفا و904 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين مليونًا و534 ألفا و505 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 148 ألفا و609 حالات.

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Asha
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