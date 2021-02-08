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جونز هوبكنز : إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 27 مليون حالة

08:13 ص الإثنين 08 فبراير 2021
جونز هوبكنز : إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 27 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 27 مليونا و4 آلاف و716 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 463 ألفا و437 حالة، وذلك منذ بدء الجائحة.

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