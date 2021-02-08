الكونغو تسجل إصابة جديدة بإيبولا
لندن - (بي بي سي)
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن حالة إصابة جديدة بفيروس إيبولا سُجل وقوعُها قرب مدينة بوتيمبو، شرقي البلد الأفريقي.
وأعلنت وزارة الصحة أن المصابة امرأة وأنها توفيت متأثرة بإصابتها.
ويمثل هذا الإعلان بداية موجة التفشي الثانية عشرة للإيبولا في الكونغو منذ اكتشاف هذا الفيروس بالقرب من نهر إيبولا عام 1976.
وكانت أخر حالة إصابة في البلاد قد أعلن عنها قبل نحو 3 أشهر.
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