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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 105.8 ملايين

07:42 م الأحد 07 فبراير 2021
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 105.8 ملايين

فيروس كورونا

نيويورك - ( د ب أ )
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 105 ملايين و852ألفا و779 حالة وذلك حتى الساعة 13:32 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض (كوفيد-19) وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى وفاة مليونين و311 ألفا و25 شخصا، بحسب تلك البيانات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك البرازيل الهند أمريكا

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169106

    عدد المصابين

  • 132054

    عدد المتعافين

  • 9604

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106301056

    عدد المصابين

  • 77893980

    عدد المتعافين

  • 2318021

    عدد الوفيات

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