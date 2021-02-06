مداهمات واعتقالات في روسيا وسط دعوات فريق نافالني لتعليق الاحتجاجات
موسكو - (د ب أ)
اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم السبت، عددًا من الأشخاص وفتشت ممتلكات لانصار المعارض المسجون أليكسي نافالني.
ووقعت اعتقالات ومداهمات في سان بطرسبرج غربي البلاد، ومدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد، حسبما أظهرت صور ومقاطع الفيديو تم نشرها على تطبيق تيليجرام.
وقالت الشرطة في بيان إن سان بطرسبرج وحدها شهدت 30 عملية من هذا القبيل.
وكان غالبية المتضررين من مؤيدي زعيم المعارضة المسجون نافالني، وكذلك ميخائيل خودوركوفسكي إمبراطور النفط السابق ومنتقد بوتين، المقيم في المنفى في الخارج.
وأفادت بوابة "فونتانكا دوت رو" المحلية للأخبار بأن الشرطة في سان بطرسبرج فرضت حاجزًا أمنيًا حول العديد من الشوارع لساعات اليوم السبت، في ظل وجود مئات من الضباط في وضع الاستعداد. ولم يتضح سبب انتشار الشرطة في البداية.
ودعا فريق نافالني إلى وقف مؤقت للاحتجاجات في ظل اعتقال الشرطة لأكثر من 10 آلاف من أنصاره في الأيام القليلة الماضية.
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